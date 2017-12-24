Арда Туран согласен перейти в «Бешикташ», хотя является воспитанником «Галатасарая»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может зимой перейти в «Бешикташ». Это может стать самым противоречивым трансфером зимы.

30-летний хавбек ни разу не появился на поле в составе сине-гранатовых в текущем сезоне, поэтому практически наверняка покинет команду в январское трансферное окно. Переговоры футболиста с руководством турецкого клуба близки к завершению.

Сам игрок открыл для такого варианта продолжения карьеры, однако в «Бешикташе» окончательное решение пока не принято.

Туран является воспитанником «Галатасарая» – принципиального соперника «Бешикташа».

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»