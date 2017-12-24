Арда Туран согласен перейти в «Бешикташ», хотя является воспитанником «Галатасарая»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может зимой перейти в «Бешикташ». Это может стать самым противоречивым трансфером зимы.
30-летний хавбек ни разу не появился на поле в составе сине-гранатовых в текущем сезоне, поэтому практически наверняка покинет команду в январское трансферное окно. Переговоры футболиста с руководством турецкого клуба близки к завершению.
Сам игрок открыл для такого варианта продолжения карьеры, однако в «Бешикташе» окончательное решение пока не принято.
Туран является воспитанником «Галатасарая» – принципиального соперника «Бешикташа».
Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik