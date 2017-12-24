Юный форвард «Боавишты» умер от рака в возрасте 20 лет

Автор: Владимир Шевелев 0

Эду Феррейра

Нападающий «Боавишты» Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.

Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием.

В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.

«Эду ушел, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»  

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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