Юный форвард «Боавишты» умер от рака в возрасте 20 лет

Нападающий «Боавишты» Эду Феррейра умер сегодня в возрасте 20 лет. Молодому футболисту в ноябре прошлого года был диагностирован рак.

Эду Феррейра прервал свою спортивную карьеру, когда стало известно о его болезни, и с тех пор вёл борьбу с онкологическим заболеванием.

В декабре 2017 года «Боавишта» в знак поддержки продлила с форвардом контракт до конца сезона-2018/19.

«Эду ушел, но он никогда не покинет нас! Сегодня на небесах появилась еще одна звезда. Покойся с миром, Эду!» — говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»