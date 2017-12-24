«Манчестер Юнайтед» предложит 25 млн фунтов за 17-летнего защитника «Фулхэма»

Автор: Лидия Дидык 0

Сессеньон

Левый защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон интересен «Манчестер Юнайтед». Клуб из Манчестера готовит первоначальное предложение о трансфере 17-летнего футболиста – 25 миллионов фунтов.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью намерен отпустить левого защитника Люка Шоу в другой клуб и подписать Сессеньона.

На Евро-2017 (U-19) Сессеньон забил три гола, став одним из лучших бомбардиров турнира. Своей игрой он привлек внимание скаутов «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Реала».

Предложение лондонцев – 20 миллионов фунтов плюс бонусы – было отклонено «Фулхэмом» летом. Клуб хочет выручить за талантливого игрока свыше 30 миллионов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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