Алексис Санчес решил покинуть «Арсенал» после проигрыша «Баварии»

Автор: Юлия Древова 0

Санчес

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес отказался от свой устной договоренности с клубом о продлении контракта. Как сообщает Times, на мнение 29-летнего чилийского футболиста о своем будущем в составе «канониров» повлиял разгром от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 (1:5).

После того, как команда вылетела из еврокубкового турнира, нападающий объявил руководству, что не останется в команде. Его контракт истекает летом 2018 года. По информации СМИ, следующим клубом игрока сборной Чили может стать «Манчестер Сити».

Напомним, что в текущем сезоне Санчес провел за «Арсенал» 18 матчей и отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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