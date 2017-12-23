Кристоф Галтье возглавит «Лилль»

Главным тренером «Лилля» станет Кристоф Галтье. Об этом сообщает официальная пресс-служба клуба.

51-летний французский специалист вступит в эту должность 29 декабря. Ранее он тренировал «Сент-Этьен».

Напомним, что руководство клуба отправило в отставку Марсело Бьелсу, который руководил командой с лета 2017 года, за нарушение условий контракта. Аргентинец самовольно покинул расположение «Лилля», чтобы уехать в Чили и увидеться со своим бывшим коллегой — ассистентом по физподготовке Луисом Бониной, который в настоящее время борется с раком.

После 19 туров Лиги 1 «доги» занимают в турнирной таблице 18-е место, набрав 19 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Лилль»