Перед Рождеством Уэйн Руни пожертвовал на детскую благотворительность почти миллион евро

Рождество должно быть счастливым для всех. В преддверии праздника форвард «Эвертона» Уэйн Руни пожертвовал большую сумму денег на благотворительность.

Английский футболист лично посетил три организации с чеками по 250 тысяч фунтов. Руни пожертовал деньги детскому приюту, детской благотворительной организации и обществу, которое принимает попытки предотвратить жестокое обращение с детьми. Таким образом, форвард ливерпульского клуба в сумме потратил на благотворительность 750 тыс. фунтов (около 845 тыс. евро).

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Руни принял участие в 16 матчах, забил десять голов и отдал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»