У Серхио Агуэро есть опасения по поводу своего будущего в «Манчестер Сити» при Гвардиоле

У нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро имеются опасения по поводу своего будущего в клубе при Хосепе Гвардиолы. В последнее время между игроком и специалистом наметился разлад.

Тренер «горожан» в текущем сезоне проводит ротацию нападающих между Агуэро и Габриэлом Жезусом, однако аргентинец оставался в запасе в принципиальных матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Наполи».

Игру с «Тоттенхэмом» (4:1) Агуэро начал в стартовом составе, однако был заменен на 56-й минуте, и открыто проявил свое недовольство. На этой почве у 29-летнего форварда растет опасения по поводу доверия со стороны Гвардиолы к его способностям.

Опасения Агуэро, в частности, обоснованы тем, что следующим летом в «Манчестер Сити», скорее всего, перейдет нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, который знаком с Гвардиолой по работе в «Барселоне».

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»