Марио Гомес перешел в «Штутгарт», российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 22 декабря.

1. Лионель Месси возглавил топ-100 лучших футболистов по версии The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов планеты.

2. Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде: «Я не буду устраивать коридор почета для «Реала»

Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к церемонии чемпионского коридора.

3. Российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2018

Болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.

4. Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был признан лучшим футболистом года в Армении

5. Марио Гомес перешел в «Штутгарт»

Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Германии вернулся в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру.

Фото: Global Look Press

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