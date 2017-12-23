Марио Гомес перешел в «Штутгарт», российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 22 декабря.
1. Лионель Месси возглавил топ-100 лучших футболистов по версии The Guardian
Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов планеты.
2. Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде: «Я не буду устраивать коридор почета для «Реала»
Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к церемонии чемпионского коридора.
3. Российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2018
Болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.
4. Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом года в Армении
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был признан лучшим футболистом года в Армении
5. Марио Гомес перешел в «Штутгарт»
Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Германии вернулся в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру.
Фото: Global Look Press