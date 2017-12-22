Тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде: «Я не буду устраивать коридор почета для «Реала»

Автор: Владимир Шевелев 0

Эрнесто Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о своем отношении к церемонии чемпионского коридора. Ее клубы устраивают друг к другу в знак признания достижений.

«Какое-то время назад чемпионский коридор символизировал признание футболистов друг к другу. Он не имел отношения к СМИ, которые сейчас запятнали его.

Мы с уважением относимся ко всем достижениям «Реала» в этом году. Но буду ли я устраивать коридор почета? Нет.

Я не буду в этом участвовать и не хотел бы, чтобы его кто-то организовывал для меня. Я считаю, что дух этого жеста уже не тот, что раньше», – сказал Вальверде.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хавбек «Гремио» Артур может перейти в «Реал», хотя ранее он сделал фото в футболке «Барсы»

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду за два дня до «класико» тренировался индивидуально без мяча

Зидан Криштиану

Зинедин Зидан: «Криштиану Роналду готов к класико на все 100%»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 