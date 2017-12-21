Леонид Федун: «Тема Смолова закрыта — линия нападения «Спартака» укомплектована»

Сможет ли Федор Смолов перейти в «Спартак»? Владелец красно-белых Леонид Федун прокомментировал информацию.

«Смолов мог оказаться у нас, но не случилось. Может ли? Не знаю. У него очень высокая стоимость. В то время у нас не было возможности платить за игрока, который уже не мальчик. В дальнейшем отбить на его продаже хотя бы часть вложенных средств нереально.

Можно вспомнить молодых Кавенаги и Рохо, за которых мы на тот момент отдали приличные суммы, но потом все в итоге компенсировали трансферами в другие клубы…

Думаю, по Смолову тема закрыта. Наша линия нападения на данный момент укомплектована. Хотел ли Федор в «Спартак» — это лучше у него спрашивайте, не у меня. Смолов – игрок «Краснодара». Я не имею права склонять его к изменению ситуации», – сказал Федун.

В текущем сезоне Федор Смолов провел за «Краснодар» 13 матчей в РФПЛ, забил десять мячей и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»