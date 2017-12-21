Человек, атаковавший автобус «Боруссии», обвинен в покушении на убийство

Подозреваемый в атаке на автобус дортмундской «Боруссии» предстал перед судом. Им стал Сергей В., обладающий российским и немецким гражданством.

Взрывы около автобуса «Боруссии» раздались 11 апреля, когда команда должна была сыграть с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В результате игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы, и ему были прооперированы правая рука и запястье.

Подозреваемого обвиняют в покушении на убийство. Отмечается, что единственной целью 28-летнего мужчины было девальвировать цену акций дортмундского клуба и таким образом получить прибыль, купив их намного дешевле, чем обычно.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»