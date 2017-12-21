Человек, атаковавший автобус «Боруссии», обвинен в покушении на убийство

Автор: Владимир Шевелев 0

Боруссия

Подозреваемый в атаке на автобус дортмундской «Боруссии» предстал перед судом. Им стал Сергей В., обладающий российским и немецким гражданством.

Взрывы около автобуса «Боруссии» раздались 11 апреля, когда команда должна была сыграть с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В результате игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы, и ему были прооперированы правая рука и запястье.

Подозреваемого обвиняют в покушении на убийство. Отмечается, что единственной целью 28-летнего мужчины было девальвировать цену акций дортмундского клуба и таким образом получить прибыль, купив их намного дешевле, чем обычно.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Обамеянг

Петер Бош: «Обамеянг недостаточно хорош для «Реала». Шучу»

Шальке

«Шальке» вырывает ничью у дортмундской «Боруссии», проигрывая 0:4 после первого тайма

Марсель Шмельцер: «То, как мы играли в футбол — наглость, наш тренер — самый несчастный человек»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 