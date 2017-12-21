Криштиану Роналду за два дня до «класико» тренировался индивидуально без мяча

Автор: Владимир Шевелев 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не тренируется в общей группе. До матча с «Барселоной» осталось совсем немного времени.

В четверг, за два дня до игры португальский форвард занимался индивидуально без мяча. Сообщается, что у 32-летнего игрока наблюдался дискомфорт в мышцах голени после финального матча клубного чемпионата мира против «Гремио» (1:0).

Матч «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря. Начало – в 15.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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