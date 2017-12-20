Агент Пауло Дибалы футболисту: «Неймар перейдет в «Реал», а ты его заменишь»

Автор: Юлия Древова 0

 

Агент и брат форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы Мариано провел переговоры с «ПСЖ». После этого он заявил, что нападающему найдется место в парижском клубе после ухода оттуда Неймара.

Дибала-старший стал агентом аргентинского игрока этой осенью, но уже успел неоднократно вызвать недовольство клуба.

Мариано постоянно ищет для брата предложения по переходу и усложняет подписание нового контракта, требуя высокие комиссионные и угрожая, что может увести форварда из «Ювентуса» в любой момент.

Сам Пауло считает, что руководство давит на него из-за работы агента и пытается испортить их семейные отношения.

В текущем сезоне он отыграл за «бьянконери» 17 матчей в Серии А, отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dela Sera

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