Английская канарейка. Что общего у чемпионского «Лестера» и «Нанта»

Клаудио Раньери быстро оправился после увольнения из неблагодарного «Лестера» и вернулся во французский футбол. Итальянцу 66 лет, но он по-прежнему получает удовольствие от работы, а главное, она приносит результат.

Схема

Со схемой 4+4+2 и ее вариациями связаны все футбольные успехи Клаудио Раньери за последние пять сезонов. Еще до сумасшедшего чемпионства с «Лестером» он поработал во Франции, когда возглавлял «Монако». Возвращение монегасков в Лигу 1 удалось за счет мощи атакующей связки Ибраима Туре и Валера Жермена, забивших на двоих 32 гола (18+14 соответственно). В подыгрыше на тот момент действовали скоростные Янник Карраско и Набиль Дирар.

В английский футбол никогда не унывающий итальянец возвращался после неудачного опыта в сборной Греции. Раньери не справился с главной задачей – не вывел греков в финальную стадию Евро-2016, но быстро перестроился на клубные соревнования.

И со стратегией, и со схемой Клаудио определился сразу, притом, что не только английский, но и весь мировой футбол все еще тяготел к игре в контроль по 4+3+3 или 4+2+3+1. Консерватизм и верность привычкам – отличительная черта Раньери, но в случае с «Нантом» он все еще находится в поиске баланса.

На основании первых 10 матчей Раньери в Лиге 1 Opta сравнила показатели «канареек» с «лисами» образца чемпионского сезона-2015/16. Если в среднем «Лестер» пропускал по 0,9 гола за матч, то «Нант» — 0,7, но в то же время англичане забивали больше: 1,8 гола относительно 0,9 мяча за матч у французов. Интересно, что и у нынешней, и у предыдущей команд итальянца время среднего владения мячом держится на отметке в 41%. Это характеризует стиль Раньери как контратакующий с упором на быстрый перевод мяча из обороны в атаку. Главная же проблема «Нанта» — это реализация, но в создании моментов динамика французов тянется к той, которая была у «Лестера» при Раньери, – 11 к 13,7 удара за матч.

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Атака

Если в «Лестере» дуэт форвардов Окадзаки–Варди вырисовывался ясно, то нападение «канареек» регулярно ротируется. Чаще всего итальянец предпочитает связку из номинального форварда Эмилиано Сала, а в оттяжке ему ассистирует 22-летний Валентин Ронье. Аргентинский нападающий, подобно Варди, держится на острие в поисках паса на ворота соперника, в то время как Валентин стягивается глубже, как и японец из «Лестера». Функция «свободного художника» Рияда Мареза с большой натяжкой, но лежит на Адриене Томассоне. Он, как и алжирский полузащитник, выступает на правом фланге, здорово владеет пасом и способен идти в дриблинг один в один.

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Оборона

Командам Клаудио свойственно искать свободные зоны с тем же усердием, но в то же время с легкостью, с которой обычно итальянские повара замешивают тесто для пиццы. За счет высокого прессинга начиналось большинство атак чемпионского «Лестера». К подобной модели игры итальянец стремится и с «Нантом». Для создания давления защитников с хорошим отбором недостаточно — нужна скорость. В начале сезона Раньери доверил центр обороны «канареек» напористому бразильцу Диего Карлосу и массивному 20-летнему нигерийцу Чидози Авазьему, взятому в аренду у «Порту». Последний потерял место в составе, когда главный тренер осознал, что опыт Николя Паллуа компенсирует пробелы в скорости и реакции.

Неутомимый разрушитель

Н’Голо Канте – главное открытие сезона-2015/16 в АПЛ и одна из весомых причин, почему «Лестер» перегрыз всех конкурентов. Французский опорник переехал к «лисам» из «Кана» и в дуэте с Дэнни Дринкуотером перепахал все коротко постриженные поля Англии. Быстрый, как гепард, цепкий, как доберман, Канте сейчас считается одним из лучших (если не лучшим) опорником мира. В «Нанте» за сохранность центра поля отвечает Абдулай Туре — отлично сложенный темнокожий француз, но при этом медленный и неповоротливый.

Страсть и угощения

Когда «Лестер» впервые в сезоне-2015/16 сыграл «всухую», Клаудио сдержал обещание и отблагодарил всю команду пиццей. Вскоре поедание любимого лакомства черепашек ниндзя стало для «лис» победной традицией и начало сопровождаться еще и шампанским.

«Команда похожа на пиццу. Чтобы быть успешным, нужно много ингредиентов: игроки, командный дух, болельщики и немного удачи. Болельщики — это помидоры. Без помидоров не будет пиццы», — однажды сказал Раньери.

От желания накормить своих игроков итальянец не избавился и во Франции. Свою команду Клаудио просит «действовать на поле не только тактично, как итальянцы, но и играть в футбол с шампанским, как французы».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press