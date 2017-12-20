Кака может получить должность в «Милане»

Генеральный директор «Милана» Марко Фасоне рассказал о возможности возвращения в клуб Кака. Завершивший карьеру 35-летний бразильский футболист может получить пост в штабе «россонери».

«15 дней назад я в течение часа общался с Кака и его отцом. Мы обменялись некоторыми идеями о том, как он видит свое будущее и будущее «Милана». Он попросил месяц, чтобы принять решение.

До Рождества, думаю, мы в любом случае еще раз пообщаемся и не только поздравим друг друга с Рождеством, но и обсудим, продолжится ли сказка, закончится или, возможно, вернется», — отметил Фасоне.

Напомним, Кака выступал за «Милан» с 2005 по 2009 годы и в сезоне-2013/14. В составе «дьяволов» он становился победителем Лиги Чемпионов в 2007 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia