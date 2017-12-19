«Атлетико» подает жалобу в ФИФА на «Барселону» по поводу переговоров с Антуаном Гризманном

Автор: Владимир Шевелев 0

Антуан Гризманн

«Атлетико» подает жалобу на «Барселону» в ФИФА по поводу возможного трансфера форварда Антуана Гризманна. Каталонцы провели переговоры без ведома мадридцев.

В мадридском клубе недовольны недавним заявлением директора каталонцев по внутриклубным отношениям Гильермо Амора о том, что сине-гранатовые провели переговоры с 26-летним игроком.

«Атлетико» решил подать официальную жалобу на действия «Барселоны», несмотря на то, что отношения между клубами в настоящее время находятся на хорошем уровне.

При этом отмечается, что сам Гризманн уже принял решение перейти перебраться на «Камп Ноу». В текущем сезоне он провел 13 матчей за «Атлетико» в Примере, забил пять мячей и отдал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антуан Гризманн

«Барселона» достигла соглашения с Антуаном Гризманном

Коутиньо

«Барселона» хочет в январе купить Коутиньо, а летом – Гризманна

Лионель Месси

Лионель Месси получил четвертую «Золотую бутсу»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 