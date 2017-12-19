Агенты Александра Ташаева требуют от «Динамо» более 1 млн евро за продление контракта с игроком

Агенты Александра Ташаева ведут переговоры с московским «Динамо» по поводу продления соглашения. Об этом заявил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Динамо» довольно давно ведет переговоры с Александром Ташаевым. Понятно, что проблема клуба в том, что они не продлили контракт еще два года назад, что было бы нормально и логично.

Главный вопрос, по которому стороны не могут договориться -финансовая сторона. Александр не против остаться в «Динамо». Но понятное дело, что есть агенты и представители игрока, которые ведут переговоры с московским «Динамо». Проблема в зарплате: по желанию агентов игрока, она должна быть больше миллиона евро – и в подъемных. Они тоже равны примерно этой сумме.

Пока нет консенсуса по этому вопросу, но стороны готовы идти навстречу друг другу. «Динамо» предлагает, чтобы эта сумма была в контракте у Александра, но бонусами. Александр и его агенты хотят получить эту сумму сразу», – сказал Арустамян.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» не договорилось с 23-летним полузащитником по поводу суммы подъемных. В текущем сезоне РФПЛ Ташаев провел за московский клуб 17 матчей и отличился 4 забитыми голами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Секретные материалы»