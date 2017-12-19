«Спартак» снова будет пытаться купить М’Байе Ньянга

Автор: Никита Пронин 0

Ньянг

Московский «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Милана» М’Байе Ньянгу. На данный момент футболист находится в аренде в «Торино».

Сообщается, что «Спартак» вновь хочет попытаться приобрести М’Байе Ньянга. Переходом к красно-белым лично заинтересован агент игрока Мино Райола. Если сделка будет успешной, то переход Ньянга состоится в ближайшее трансферное окно.

В летнее трансферное окно Ньянг отказался переходить в «Спартака», где ему предлагали зарплату 2,8 миллиона евро. Сумма трансфера должна была составить 23 миллиона. Футболист решил уехать в аренду в «Торино», за который забил один гол и отдал одну голевую передачу в 12 матчах. Руководство «Торино» недовольно нападающим, так что вряд ли будет его выкупать.

Фото: Global Look Press
Источник: Toro.it

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