«Спартак» отказался продавать Зе Луиша в «Брайтон»

Автор: Никита Пронин 0

Лига чемпионов. 5 тур. «Спартак» — «Марибор» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 21 ноября 2017 г.

Английский «Брайтон» заинтересован в приобретении форварда «Спартака» Зе Луиша. Красно-белые дали свой ответ.

«Брайтон» планирует приобрести нападающего «Спартака» Зе Луиша. Но скорее всего траснфер не состоится, так как руководство действующих чемпионов России не устраивает сумма сделки, которая составляет чуть больше 5 миллионов евро.

В текущем сезоне РФПЛ Зе Луиш провел 10 матчей из 20, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Несколько месяцев игрок пропустил из-за травмы.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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