Дмитрий Кириченко может покинуть «Ростов»

Автор: Никита Пронин 0

РФПЛ. 22 тур. Локомотив-Ростов, 0:0. Москва, стадион Локомотив, 9 апреля 2017 г.

Тренер футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко не стал комментировать назначение Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Дмитрий заявил, что может покинуть клуб.

«Честно, пока не знаю, останусь ли в тренерском штабе», – сказал Кириченко. Назначение Валерия Карпина Дмитрий не стал комментировать.

Ранее Дмитрий был назначен и.о. главного тренера после ухода Леонида Кучука, но амбициозному тренеру вновь не дали поработать с командой. Сам Дмитрий как-то заявлял, что очень хочет стать главным тренером.

После 20-и туров «Ростов» находится на 10-й позиции с 25-ю очками.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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