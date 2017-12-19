«Манчестер Юнайтед» хочет выручить за Генриха Мхитаряна более 35 миллионов фунтов

Английский «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Генрихом Мхитаряном. Руководство клуба хочет получить не менее 35 миллионов фунтов за футболиста.

Генрих Мхитарян с большой долей вероятности покинет «МЮ». Футболист не получает игровую практику. Ранее сообщалось, что у армянского полузащитника произошел конфликт с Жозе Моуринью. «Манкунианцы» готовы продать Генриха за сумму от 35 миллионов фунтов.

Полузащитником интересуются «Интер», «Бешикташ», а также дортмундская «Боруссия».

В 12 матчах АПЛ текущего сезона Генрих отдал один голевой пас и пять раз помогал отличиться партнерам по команде.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail