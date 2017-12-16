Алексей Ребко и Игорь Лебеденко расторгли контракты с «Араратом»

Автор: Юлия Древова 0

Арарат

Московский «Арарат» может лишиться еще двух игроков. По информации ТАСС, клуб покидают капитан команды, полузащитник Алексей Ребко и нападающий Игорь Лебеденко.

«Лебеденко и Ребко разорвали контракты с «Араратом» по обоюдному согласию сторон», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Официальных комментариев клуба пока не последовало.

Напомним, ранее команду покинули экс-футболисты российской сборной Роман Павлюченко и Марат Измайлов.

После 17 туров ПФЛ «Арарат» занимает первое место в зоне «Центр».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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