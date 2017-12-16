Лионель Месси выбирает защитников для «Барселоны»

Автор: Юлия Древова 0

Месси

«Барселона» сделает все возможное, чтобы в зимнее трансферное окно приобрести защитника. Форвард каталонцев Лионель Месси настаивает на том, что это должен быть игрок «Атлетика» Эмерик Лапорт.

Как сообщает источник, Месси проанализировал возможных кандидатов на место в обороне и остановился на футболисте басков. В качестве альтернативы он назвал защитника «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинеса.

Напомним, у сине-гранатовых вынужденные проблемы в центре защиты, поскольку Хавьер Маскерано принял решение покинуть клуб, а Самуэль Умтити выпал из состава до конца января из-за полученной травмы.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol

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