Доменико Кришито может продолжить карьеру в Турции

Автор: Юлия Древова 0

Кришито

Капитан «Зенита» Доменико Кришито может стать игроком «Галатасарая». Турецкий клуб заплатит за 30-летнего итальянского защитника один млн евро.

Как сообщает источник, футболист, чей контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года, готов принять это предложение. Руководство стамбульской команды постарается осуществить сделку в зимнее трансферное окно.

Напомним, в текущем сезоне Кришито провел 20 матчей в РФПЛ и отметился тремя голами. Ранее защитник заявлял, что хотел бы вернуться в Италию.

Фото: Global Look Press
Источник: Milliyet

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Щенников

«Галатасарай» интересуется Георгием Щенниковым

Доменико Кришито

Доменико Кришито не будет продлевать контракт с «Зенитом»

Головин

«Локомотив» одолел «Рубин», Александр Головин попал в список потенциальных открытий ЧМ-2018, «Спартак» заинтересовался голкипером из ПФЛ. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 