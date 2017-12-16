Доменико Кришито может продолжить карьеру в Турции

Капитан «Зенита» Доменико Кришито может стать игроком «Галатасарая». Турецкий клуб заплатит за 30-летнего итальянского защитника один млн евро.

Как сообщает источник, футболист, чей контракт с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года, готов принять это предложение. Руководство стамбульской команды постарается осуществить сделку в зимнее трансферное окно.

Напомним, в текущем сезоне Кришито провел 20 матчей в РФПЛ и отметился тремя голами. Ранее защитник заявлял, что хотел бы вернуться в Италию.

Фото: Global Look Press

Источник: Milliyet