Юрген Клопп: «В этом сезоне АПЛ борьба за титул уже закончилась»

Автор: Юлия Древова 0

Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свою оценку чемпионской гонке в АПЛ. По мнению немецкого специалиста, победитель Премьер-лиги известен уже сегодня.

«В этом сезоне борьба за титул уже подошла к концу. Не думаю, что «МЮ» участвует в чемпионской гонке. Мы все попытаемся максимально приблизиться, но если у «Сити» не будет спада, то он, вероятно, станет чемпионом. Но это не значит, что другие клубы должны останавливаться.

Стать лучшим среди преследователей – превосходная цель. Так что нужно попытаться занять как можно более высокое место в таблице. Не помню, когда последний раз «Ливерпуль» финишировал вторым или третьим», — рассказал Клопп.

Напомним, «горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 49 набранными очками, ни разу за 17 туров не проиграв. Мерсисайдцы расположились на пятой строчке с отставанием от лидера в 18 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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