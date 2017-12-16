«Россети» опровергли слухи о покупке акций ЦСКА

Компания «Россети» назвала разговоры о том, что приобрела у владельца ЦСКА Евгения Гинера 25% акций клуба, недостоверной информацией. Напомним, «Россети» являются генеральным спонсором армейцев.

Представитель компании Лариса Романовская отметила, что для участия «Россетей» в любой подобной сделке необходимо руководящее указание правительства России и соответствующее решение совета директоров. «Соответствующую директиву правительства ПАО «Россети» не получало», — сообщила Романовская.

Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев заявил, что в компании этот вопрос не обсуждался, поэтому каких-либо указаний по этому поводу не поступало.

Фото: Global Look Press

Источник: РБК