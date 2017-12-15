«Бавария» заинтересована в покупке Давида Луиза

Защитник «Челси» Давид Луиз недоволен потерей места в основном составе команды. 30-летний бразилец готов сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Футболист хочет потребовать разъяснения его дальнейшей перспективы развития в лондонском клубе в ультимативном порядке.

Сообщается, что за ситуацией пристально следит «Бавария», готовая сделать предложение по трансферу игрока зимой.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ Луиз отыграл за «Челси» восемь матчей и отметился одним голом. Последний раз бразильский футболист выходил на поле в октябре на игру с «Борнмутом» в 10-м туре.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports Illustrated