Константин Базелюк может стать игроком греческого клуба

Автор: Юлия Древова 0

Базелюк

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, в данный момент выступающий за «Анжи» на правах аренды, может продолжить карьеру в Греции. 24-летним форвардом заинтересовался «Паниониос».

Кроме того, футболист может получить не только новый клуб, но и другой паспорт. Мать Базелюка является наполовину гречанкой, поэтому руководство «Паниониоса» хочет оказать игроку помощь в получении греческого гражданства.

Напомним, что в текущем розыгрыше РФПЛ форвард отыграл за «Анжи» шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ахмед Муса

Ахмед Муса может вернуться в РФПЛ

«Зенит» набрал 200 очков рейтинга УЕФА

Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич: «Понимаю, почему Слуцкий сказал про «нефутболуную страну». Некоторые факты налицо»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 