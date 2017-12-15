Константин Базелюк может стать игроком греческого клуба

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк, в данный момент выступающий за «Анжи» на правах аренды, может продолжить карьеру в Греции. 24-летним форвардом заинтересовался «Паниониос».

Кроме того, футболист может получить не только новый клуб, но и другой паспорт. Мать Базелюка является наполовину гречанкой, поэтому руководство «Паниониоса» хочет оказать игроку помощь в получении греческого гражданства.

Напомним, что в текущем розыгрыше РФПЛ форвард отыграл за «Анжи» шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com