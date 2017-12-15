Олег Кононов может стать главным тренером «Астаны»

Экс-тренер «Ахмата» и «Краснодара» Олег Кононов может возглавить «Астану». Об этом сообщает портал «Прессбол».

Чемпион Казахстана ищет нового наставника после отставки Станимира Стойлова. Болгарский специалист был уволен несмотря на успешный выход команды в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что последним местом работы Кононова был грозненский «Ахмат». Под его руководством в текущем сезоне команда прекратила участие в борьбе за Кубок России и занимала 9-е место в турнирной таблице РФПЛ с 18 набранными очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Pressball