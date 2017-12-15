Икер Касильяс может продолжить карьеру в МЛС

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может стать игроком «Чикаго Файр». Сообщается, что 36-летний испанец объявит о своем уходе из португальского клуба в ближайшее время.

По информации СМИ, вратарь недоволен тем количеством игровой практики, которую он получает в своей нынешней команде.

Ранее он уже заявлял о возможности выступления за один из клубов МЛС и отмечал, что его друзья, играющие в североамериканской лиге, дают ей положительные отзывы.

Напомним, что в текущем сезоне Касильяс отыграл два матча, пропустив три мяча. Его контрактное соглашение с «драконами» рассчитано до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca