«Ахмат» назначил на должность главного тренера Михаила Галактионова

Грозненский «Ахмат» назначил на пост нового наставника Михаила Галактионова, ранее исполнявшего обязанности главного тренера команды после ухода Олега Кононова. Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов.

«Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утверждён в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года.

Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича.

В четырех играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата», — заявил Даудов.

Напомним, экс-тренер «Ахмата» Олег Кононов подал в отставку после 15-го тура Премьер-лиги.

Фото: официальный сайт ФК «Ахмат»

Источник: официальный сайт ФК «Ахмат»