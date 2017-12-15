FA просит Жозе Моуринью объяснить свои слова в адрес игроков «Манчестер Сити»

Автор: Юлия Древова 0

Жозе Моуринью

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила требование к главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дать объяснение своим словам перед матчем 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Напомним, встреча закончилась победой «горожан» (1:2).

FA имеет в виду пресс-конференцию, которая состоялась в преддверии игры на «Олд Траффорд», но не уточняет, о каких именно словах португальского специалиста пойдет речь. Тогда, например, наставник «красных дьяволов» отметил, в частности, что «игроки «Сити» падают от малейшего дуновения ветра».

Моуринью должен предоставить свой ответ в ассоциацию не позднее 18.00 18 декабря.

Ранее FA уже требовала комментарии от обеих команд относительно массовой потасовки с участием игроков и тренеров по завершении матча.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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