Дортмундская «Боруссия» зимой не отпустит Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб

Автор: Юлия Древова 0

Обамеянг

Форварду «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу в ближайшее время не разрешат покинуть дортмундскую команду. Об этом сообщает Bild.

Руководство не позволит нападающему найти себе новый клуб в зимнее трансферное окно и сохранит его до лета, поскольку надеется, что 28-летний габонец поможет им во второй половине сезона пробиться в Лигу чемпионов.

Кроме того, «шмели» рассматривают различные варианты для усиления своей линии атаки. Так, в сфере их интересов находится форвард «Арсенала» Оливье Жиру.

Напомним, летом немцы были готовы выставить Обамеянга на трансфер за 70 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги футболист отыграл 14 матчей, в которых отметился двенадцатью голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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