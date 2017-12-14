Дортмундская «Боруссия» зимой не отпустит Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб

Форварду «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу в ближайшее время не разрешат покинуть дортмундскую команду. Об этом сообщает Bild.

Руководство не позволит нападающему найти себе новый клуб в зимнее трансферное окно и сохранит его до лета, поскольку надеется, что 28-летний габонец поможет им во второй половине сезона пробиться в Лигу чемпионов.

Кроме того, «шмели» рассматривают различные варианты для усиления своей линии атаки. Так, в сфере их интересов находится форвард «Арсенала» Оливье Жиру.

Напомним, летом немцы были готовы выставить Обамеянга на трансфер за 70 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги футболист отыграл 14 матчей, в которых отметился двенадцатью голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild