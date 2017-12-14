«Манчестер Сити» — первый клуб в истории АПЛ, выигравший 15 матчей подряд

«Манчестер Сити» установил новый рекорд по числу побед подряд в Англии. Разгром «Суонси» (4:0) в матче 17-го тура АПЛ стал для «горожан» 15-м.

Команда Хосепа Гвардиолы стала первой в истории четырех английских футбольных дивизионов, которой это удалось.

До этого момента самая длинная победная серия в АПЛ принадлежала «Арсеналу» — 14 матчей. Однако «канониры» выигрывали их в течение двух сезонов с февраля по август 2002 года.

Напомним, что в текущем розыгрыше английского чемпионата «Манчестер Сити» занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 49 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live