Валерий Карпин прибыл в Павлодар на переговоры с руководством «Иртыша»

Экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин приехал в Павлодар на встречу с руководством области. На ней планируется обсудить назначение 48-летнего специалиста на пост главного тренера местного «Иртыша».

Напомним, что последним наставником казахстанского клуба был Вячеслав Грозный, известный в России по работе со «Спартаком» и «Тереком» (в настоящее время «Ахматом»). Под его руководством «Иртышу» удалось закрепиться на четвертой строчке Премьер-лиги Казахстана.

Ранее сообщалось, что Карпиным интересуются в Испании и что он может возглавить команду из нижней части турнирной таблицы Примеры.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com