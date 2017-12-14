Валерий Карпин прибыл в Павлодар на переговоры с руководством «Иртыша»

Автор: Юлия Древова 0

Валерий Карпин

Экс-главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин приехал в Павлодар на встречу с руководством области. На ней планируется обсудить назначение 48-летнего специалиста на пост главного тренера местного «Иртыша».

Напомним, что последним наставником казахстанского клуба был Вячеслав Грозный, известный в России по работе со «Спартаком» и «Тереком» (в настоящее время «Ахматом»). Под его руководством «Иртышу» удалось закрепиться на четвертой строчке Премьер-лиги Казахстана.

Ранее сообщалось, что Карпиным интересуются в Испании и что он может возглавить команду из нижней части турнирной таблицы Примеры.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Астана

«Астана» в 4-й раз подряд стала чемпионом Казахстана

аршавин

Андрей Аршавин договорился с «Кайратом» о продлении контракта

аршавин

«Кайрат» готов предложить Андрею Аршавину новый контракт

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 