Сергей Прядкин: «Текущий чемпионат показывает, что он входит в шестерку ведущих в Европе»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел итоги первой половины сезона Премьер-лиги. Функционер отметил плотность календаря и рассказал об ожидаемых технических нововведениях на стадионах.

«Очень интересная была борьба в осенней части сезона. Много было сказано про плотность календаря, но для того мы провели пресс-конференцию в начале сезона, где пояснили все моменты. Хоть отрыв и есть у «Локомотива», непонятно, кто в итоге станет чемпионом.

Еще раз мы подтвердили правильность действий относительно стыковых матчей. Пока это решение останется в силе. Текущий чемпионат показывает, что он входит в шестерку ведущих чемпионатов Европы. Шесть клубов в еврокубках — это здорово. Для популяризации футбола и в плане заработка клубов.

Наш календарь поджат на две недели из-за ЧМ. С учетом выступления команд в еврокубках и товарищеских матчей — календарь очень плотный. По рекомендации УЕФА нет четкой температуры, при которой можно проводить матчи. Но если температура ниже 15 градусов за час до матча на кромке поля, решение о проведении игры принимается с согласия команд. Если одна из них отказывается — матч отменяется.

Когда ожидать полного календаря? Завтра опубликуем три тура мартовских. Остальные даты будут известны по итогам 1/16 финала Лиги Европы.

В начале декабря провели тестирование системы видеоповторов в Краснодаре. Планируется ли тестировать ее в весенней части сезона на других аренах? Нужно понимать, что это тестирование проводилось в оффлайн-режиме. Нужно получить разрешение от УЕФА, должны быть подготовлены арбитры к такому тестированию. Непонятно, кто будет приобретать это оборудование, изъявили желание «Спартак» и «Зенит».

«Краснодар» за свои средства приобрел и установил оборудование. Думаю, что к этому вопросу мы вернемся перед стартом следующего сезона. Нужно, чтобы все арены были подготовлены к внедрению новых технологий», — заявил Прядкин.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»