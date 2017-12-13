В ФНЛ – никак. Главные разочарования первой части сезона

Турнир ФНЛ возобновится только 4 марта. Настало время для разбора промежуточных итогов. И начать его стоит с рассказа об основных минусах, которые случились в первенстве до зимней паузы. Болельщики часто используют фразу: «В ФНЛ – ништяк». Но далеко не каждый футболист и тренер согласятся с этим.

1. Режим No money

Футболистам некоторых клубов вскоре достанется наследство ЧМ-2018 в виде современных баз и стадионов класса «люкс». А кто-то, как игроки «Луча-Энергии» и «Кубани», не уверен в завтрашнем дне.

«Задолженности перед футболистами составляют четыре месяца. У клуба нет денег даже на еду. Мази мы покупаем за свой счет. За день до игры нас не пустили тренироваться на стадион. Раньше еще из руководства шли на контакт, теперь нет и этого. Во Владивостоке делается все, чтобы мы не выходили на матчи! Продолжаем играть ради клуба и его болельщиков», — полузащитник дальневосточной команды Дмитрий Маляка напомнил общественности о том, как поживает кризис у «тигров». А после приезда болельщиков «Луча» ради кормления своих голодных любимцев вдруг проснулись и главы региона. «Нашли деньги на зарплаты и новых спонсоров. Сделаем все, чтобы напрягов с финансами не было. Будем строить хороший стадион. Ваша задача – играть», – губернатор Приморья Тарасенко указал игрокам, что им делать. Только желто-синие знают свое дело и без наставлений вечно обещающих: игроки не только покинули зону вылета в последнем перед паузой туре, но и вышли в 1/4 Кубка России.

Give me my money. Старый новый скандал в «Луче-Энергии»

«Луч-Энергию» могут признать банкротом 21 декабря, ведь долги составляют 260 млн рублей. Но защитник «тигров» Тихий заявил о том, что ситуацию пытаются исправить: «По зарплате все закрыли до середины октября, по премиальным пока тишина. Но процесс пошел».

Чего не скажешь о делах в «Кубани». «Рассчитаться за долги – это святое» — так говорил гендиректор «южан» Крапивка в апреле, объясняя ситуацию с невыплатой средств экс-главному тренеру Дану Петреску.

Ложь раскрыл агент румына: специалист покинул команду еще в октябре 2016-го, но до сих пор не получил ни рубля от руководства.

«На меня наконец-то вышел куратор клуба и попросил пойти навстречу. Сказал, что выплатят Дану деньги тремя частями: в декабре, январе и феврале. До 25 декабря должны осуществить первый платеж».

Дело было на Кубани. Как игроки желто-зеленых не дают команде умереть

Но основная проблема «Кубани» — в игроках. У клуба действует запрет на регистрацию новичков – длиться он будет, пока экс-футболисту кубанцев Мельгарехо не выплатят компенсацию. С нынешними же членами команды постоянно происходят конфликты: в середине ноября тренировались всего 10 человек, а остальные бойкотировали занятия из-за задержки зарплат. «Мы с недоумением восприняли эту ситуацию. В «Кубани» активно идет погашение долгов, составлен график выплат, который был согласован с футболистами. С июля по октябрь текущего года им было выплачено по восемь окладов. Невыход на тренировки – шантаж», — возмущался все тот же Крапивка. Однако верить в честность слов гендиректора не получается, хватает и его «святых» обещаний по поводу Петреску.

2. Старая школа не вытягивает

Из-за финансовых проблем в прошлом сезоне РФПЛ «Томь» заняла последнее место, но главный тренер Валерий Петраков не покинул клуб-банкрот. Свою тренерскую

карьеру 59-летний специалист начинал именно в Томске, а потом возвращался сюда еще дважды. И пусть он приводил зелено-белых к выходу в элиту, главный респект от местных фанатов он получил после этого знака преданности. Но поступок Петракова никак не отразился на команде: она болтается на 17-м месте.

Проявившие себя в Премьер-лиге Гвинейский и другие ребята из спортшколы «Томи» не могут наладить командную атаку в текущем сезоне: 20 забитых голов – хуже только «Факел» (14 мячей).

Хотя раньше Петраков находил у игроков талант бомбардира. Например, у Погребняка образца 2006 года.

Система падения. Причины неудач Валерия Петракова и его «Томи»

Не везет в ФНЛ и Сергею Павлову – человеку, который начинал свою тренерскую карьеру еще в СССР (в нынешнем сезоне первой лиги основных представителей советской школы всего двое – Павлов и Александр Ирхин из «Химок»). «Первым делом нужно остаться в ФНЛ, после — выйти в Премьер-лигу. Если бы таких задач не стояло, меня бы здесь не было», — заявил он в октябре, когда возглавил волгоградцев. Но после прихода Павлова 20-я команда первенства так и не завелась: за 7 матчей при новом главном тренере «Ротор» забили всего 4 раза, да и выиграли только однажды. Пять набранных очков, последняя строчка в таблице – такого дебюта от лучшего проводника в Премьер-лигу (при нем в высший дивизион выходило пять клубов) мало кто ожидал. «Девять человек покинут команду, восемь футболистов возьмем. Мы будем до конца бороться. Хотим создать другую команду» — 62-летний специалист готов провести ротацию ради успеха. Но даже при везении проход в первую десятку считается задачей под «звездочкой».

«Факел» 64-летнего Гусева занимает высшую строчку по поражениям (14) и идет на 19-м месте. «Зенит-2» при Давыдове славится беззащитной обороной (42 пропущенных мяча – предпоследний по полезности показатель) и находится в зоне вылета. «Химки» Ирхина – в четырех баллах от замыкающей пятерки, а «Шинник» 61-летнего Побегалова сдулся в конце осени и опустился на 9-ю строчку. Большинство тренеров из клубов ФНЛ – представители старого поколения, похожие на героев «Отцов и детей»: они не принимают стиля современной футбольной жизни (построение «автобуса»), а игра против оборонительных команд заканчивается для их футболистов неудачей. Предпочтение идти в атаку перевешивает, за что аутсайдеры первого дивизиона платят кучей пропущенных мячей и местами на турнирном дне.

Спасти и сохранить. Кто возглавил волгоградский «Ротор»

Нынешних лидеров ФНЛ тренирует молодая гвардия – Аленичев, Тихонов, Федотов, Точилин, Черевченко, Талалаев. А опытные специалисты далеки от выхода в элиту – их командам от вылета в ПФЛ бы спастись. Похоже, вечно молодым в России суждено быть только «железнодорожнику» Семину.

3. «Боевая» пресс-конференция

«Крылья Советов» 25 ноября провели последний домашний матч в 2017 году. Ведя 3:0, команда Тихонова в стиле клопповского «Ливерпуля» упустила победу над «Шинником» — 3:3. Но «веселье» для главного тренера самарцев только начиналось.

Ход обычной послематчевой пресс-конференции изменил мужчина с фотоаппаратом. Задав вопрос, незнакомец стал постоянно перебивать специалиста. Андрей Валерьевич не выдержал:

— Вы со мной спорить будете? Может, на свое место сядете?

— Пока не сяду.

— Хорошо хоть пока, я думал совсем, — так начался конфликт.

«Вы друзей себе нашли, что ли?» — с такими словами Тихонов позже отказывался пожать руку обидчику, но в итоге пошел на мировую. После ухода главного тренера из зала пресс-атташе «КС» Съестнов задал вопрос: «Что вы творите?» Куча оскорблений и пощечина – вот что получил работник клуба от хедлайнера вечера вместо объяснений. Сотрудники охраны вывели дебошира, а позже стала известна его личность: это был фотограф-скандалист Вильдан, за день до описываемых событий толкнувший в спину главного тренера баскетбольной «Самары» во время интервью. В его биографии было осуждение за убийство, а также получение справки о невменяемости. Местные журналисты рассказывают о том, что для прохода в зону прессы на стадионе «Металлург» нужно дважды показать сотрудникам свои удостоверения. А вот что сказал об этом сам Вильдман: «Меня никто не пускал, я сам прошел».

Гуляй, Волга. На что способны «Крылья Советов» при Андрее Тихонове

За массовым порицанием невменяемого журналиста несколько замялся вопрос, как больной человек беспрепятственно посещает подобные места. «Невиноватая я, он сам пришел!» — таким должен быть лозунг организаторов матчей на стадионе в Самаре — городе, куда уже летом приедут сборные России, Уругвая, Колумбии, Сербии и т.д.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФНЛ, Global Look Press