Директор по безопасности РФПЛ: «Посещаемость матчей увеличилась на 15%»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин отметил позитивные изменения статистических показателей в первой половине сезона Премьер-лиги: на футбол стало приходить больше болельщиков. Кроме того, Мейтин дал свои комментарии по организации дерби.

«Посещаемость матчей увеличилась на 15% и практически на 60% уменьшилось количество сотрудников полиции в чаше стадиона во время матчей. На 53% стало больше задержанных, что означает, что наказание становится неотвратимым. На 45% сократили использование пиротехнических средств. На 18% стало меньше оскорбительных и нецензурных выражений по ходу матчей. Конечно, работы еще очень много. Но эти показатели очень хорошие. Только дерби «Спартак» – ЦСКА чуть-чуть ухудшило статистику.

Недавно критиковали организацию выхода с дерби (вход — час, выход — полтора часа)? Мы должны были осуществить качественный досмотр. На дерби надо приходить за два часа, проход каждого человека — 15-20 секунд. Мы предупреждали,что будет серьезный досмотр. Что касается выхода, он занял где-то 50 минут. Исходя из соображений безопасности и требований УЕФА, мы не хотели допустить стычек. И во избежание столкновений, мы задержали болельщиков ЦСКА. Для нас безопасность — это главное. По итогам дерби нет раненых и убитых, что самое главное. Здесь больше идет подстраховка.

Не обсуждалась ли некая свобода для клубов в виде отмены марша? Мы специально отстаивали право выходить под марш, выкупили права, стремились вернуть традиции. На эту тему не думали и оставим то, что отвоевали с точки зрения традиции», — рассказал Мейтин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»