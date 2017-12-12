Жозе Моуринью о потасовке после матча с «Манчестер Сити»: «Дело в разных подходах»

Автор: Владимир Шевелев 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью кратко прокомментировал потасовку в подтрибунном помещении после матча с «Манчестер Сити» (1:2). Ранее свою оценку произошедшему дал визави португальца Хосеп Гвардиола.

«Я здесь не для того, чтобы комментировать слова Пепа Гвардиолы. Единственное, что скажу: тут дело в разных подходах. Разное поведение, разное воспитание. Это пресс-конференция перед матчем с «Борнмутом», а не после игры с «Ман Сити». Вопрос закрыт.

После поражения хочешь победить чуть сильнее. Никто не любит проигрывать один матч, никто не хочет проиграть два раза подряд. Это относится к любой команде. Мы идем от матчу к матчу. Стараемся победить и набрать максимум очков», – рассказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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