Полузащитник сборной Колумбии дисквалифицирован на 5 матчей за расизм

Автор: Владимир Шевелев 0

Эдвин Кардона

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона дисквалифицирован на пять матчей. Дисциплинарный комитет ФИФА наказал 25-летнего хавбека за расистский жест, который он продемонстрировал в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2) в прошлом месяце.

Во втором тайме Кардона спровоцировал потасовку, изобразив узкий разрез глаз, свойственный азиатам. Дисквалификация будет распространяться на предстоящие товарищеские матчи сборной Колумбии.

Во время их проведения игроку будет закрыт доступ на стадион. Вдобавок Кардона оштрафован на 20 тысяч швейцарских франков.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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