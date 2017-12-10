Массимо Каррера: «Матч с «Ливерпулем» был лишь аварией»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги домашней победы над ЦСКА (3:0) в столичном дерби. Наставник красно-белых заявил, что такой результат показал, что итоговый счет в матче с «Ливерпулем» (0:7) был ошибкой.

«Насколько было тяжело подготовить психологически команду после разгрома? Было нелегко, поражение от Ливерпуля могло стать большим камнем на долго. Наша команда доказала, что это была лишь авария.

«Лучше урок от «Ливерпуля», чем экзамен от ЦСКА», — посвятили команде этот текст фанаты. Что думаю об этом? Мы должны и дальше расти, чтобы играть против сильных команд. То поражение — часть роста тренера, команды и целого клуба.

Мельгарехо играл левого защитника? У него был подобный опыт в «Бенфике». Решили воспользоваться этим, чтобы насытить центральную зону Зобниным.

Что сказал Самедову на 20-й минуте? Он просто спросил, нужно ли ему быть пятым в фазе обороны.

Роман Зобнин играл на трех разных позициях? Он очень важный игрок для нас. Такие игроки очень полезны и ценны.

Спартаковцы максимально аккуратно играли перед штрафной. Установка? Не было такой установки, так сложилось походу игры. Нам было бы сложно, если бы у ЦСКА было много стандартов», — отметил Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»