Мануэль Нойер: «Абсолютно уверен, что поеду на чемпионат мира»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер выразил уверенность, что сыграет на чемпионате мира 2018 года в России. В нынешнем сезоне немец провел всего три матча в Бундеслиге, после чего получил рецидив перелома ноги.

«Я абсолютно уверен, что выступлю на чемпионате мира. Ничто не должно помешать моему участию в ЧМ-2018. Если врачи дадут мне зеленый свет, я быстро вернусь к тренировкам. Было бы здорово распрощаться с костылями к Рождеству», — сказал Нойер.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe