Виктор Гончаренко: «Первый мяч повлиял на игру кардинально»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал свою оценку поражению от «Спартака» в 20-м туре РФПЛ (0:3). Наставник армейцев отметил, что многое в матче решил первый гол Квинси Промеса.

«В чем основная причина поражения? Первый мяч повлиял кардинально на игру. «Спартак» быстро забил и начал играть в своей манере. Первый пропущенный мяч все решил.

«Спартак» выходил на матч злым после крупного поражения от «Ливерпуля». Рассматривал ли этот нюанс? Не думаю, что это имело значение. Журналисты могли нагнетать.

Не показалось ли, что ЦСКА играл слишком медленно? Нам тяжело играть против тех команд, что коллективно, позиционно обороняются.

Выход на поле Александра Макарова? Он давно не играл и в игру войти не смог, растерялся. Нам нужно было разнообразить игру на флангах. Чалова мы пробовали в Манчестере — сильно не помогло», — рассказал Гончаренко.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»