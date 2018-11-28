Иско не попал в заявку на гостевой матч против «Ромы» из-за неуважения к тренеру

Полузащитник «Реала» Иско не попал в заявку на гостевой матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (2:0) в связи с тем, что проявил неуважение к главному тренеру мадридской команды Сантьяго Солари. Между игроком и специалистом произошел конфликт.

Инцидент между тренером и футболистом, скорее всего, произошел на прошлых выходных.

Напомним, после матча Солари сообщил, что Иско пропустил матч с «Ромой» по спортивным причинам.

Ранее сообщалось, что Иско входит в сферу интересов четырех европейских топ-клубов — лондонского «Арсенала», «Наполи», «Милана» и «Ювентуса». Мадридский клуб надеется выручить от трансфера Иско не менее € 70 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: AS