Серхио Рамоса не привлекут к ответственности из-за данных о нарушении антидопинговых правил

Защитника «Реала» Серхио Рамоса не привлекут к ответственности в связи с расследованием Football Leaks и Spiegel о том, что испанец дважды нарушил антидопинговые правила за последние два года. Рамос провалил допинг-тест в 2017 году после финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», а также в апреле нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги с «Малагой».

Источники в УЕФА сообщили, что организация вместе с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) приняли объяснения «Реала», что произошедшее в финале Лиги чемпионов было вызвано административной ошибкой, когда клубный врач забыл внести информацию о препарате в протокол футболиста.

Источники в Ла Лиге и в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщили, что они не будут принимать мер по тесту Рамоса после матча с «Малагой», поскольку антидопинговое агентство Испании AEPSAD не передало им доказательств правонарушений.

Расследование завершилось тем, что директор AEPSAD Хосе Луис Террерос решил, что после рассмотрения соответствующей информации никаких дисциплинарных мер не требуется.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN