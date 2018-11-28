Торган Азар может перейти в «Атлетико»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Торган Азар

Полузащитник менхенгладахской «Боруссии» Торган Азар попал в сферу интересов «Атлетико». 25-летний хавбек не принял предложение о продлении контракта с немецким клубом, поскольку намерен переехать в Испанию.

Атлетико видит в Азаре замену Тома Лемару, который летом может перейти в «Ювентус».

В текущем сезоне Азар сыграл в 14 поединках за Боруссию, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами. Контракт Торгана с «Боруссией» действителен до 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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