Торган Азар может перейти в «Атлетико»

Полузащитник менхенгладахской «Боруссии» Торган Азар попал в сферу интересов «Атлетико». 25-летний хавбек не принял предложение о продлении контракта с немецким клубом, поскольку намерен переехать в Испанию.

Атлетико видит в Азаре замену Тома Лемару, который летом может перейти в «Ювентус».

В текущем сезоне Азар сыграл в 14 поединках за Боруссию, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами. Контракт Торгана с «Боруссией» действителен до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: As