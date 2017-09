«Витория Гимарайнш» сыграла в Лиге Европы без европейцев в составе

Португальская «Витория Гимарайнш» стала первым клубом в истории Лиги Европы, в стартовом составе которого не оказалось ни одного европейца. Это случилось в первом матче группового этапа еврокубка против «Ред Булл Зальцбург» (1:1).

С первых минут матча на поле в футболках «Витории» оказались четыре бразильца, два колумбийца и по одному игроку из Уругвая, Перу, Ганы, Венесуэлы и Кот-д’Ивуара. Первый представитель Старого света вышел только во втором тайме, им стал португалец Кику Родригеш.

