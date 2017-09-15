Иван Ракитич: «Барселона» сплотилась после поражений от «Реала»

Автор: Юлия Древова 0

Иван Ракитич

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич считает, что проигрыши «Реалу» в Суперкубке Испании (1:3, 0:2) пошли на пользу команде. По мнению 29-летнего хорвата, сплоченность команды после поражений стала залогом удачного старта нового сезона.

«Что произошло? Ничего конкретного. Просто в матчах Суперкубка Испании с «Реалом» актуальными оказались отдельные маленькие детали. Особенно в первой игре. Поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны» и способствовали тому, чтобы мы стартовали удачно в национальном первенстве и Лиге чемпионов», — рассказал Ракитич.

Напомним, сине-гранатовые одержали победу во всех трех турах Ла Лиги и обыграли «Ювентус» (3:0) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

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