Сергей Овчинников: «Георгий Щенников потрясающе работает на тренировках»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился своими соображениями по поводу удачного выступления защитника Георгия Щенникова. По словам наставника, успеху 26-летнего армейца способствует сразу несколько факторов.

«Ключевой момент всем известен — в ЦСКА поменялась система игры. Если до этого мы действовали в четыре защитника, то теперь играем в пять. Соответственно, крайние защитники теперь имеют больше функций, касающихся игры в атаке. Жора стал активнее идти вперёд, а поскольку он очень быстрый, умный футболист, пришли и голы. Еще отметил бы, что Щенников приобрел немалый игровой опыт, наступает пора его футбольной зрелости, ему понятны требования нашего тренерского штаба. Еще один фактор — его потрясающая работа на тренировках. Он всецело предан футболу и команде, это большой профессионал, отсюда и результат.

Появление на свет дочки Жору действительно подстегнуло, по нему это видно. Да и, думаю, «выпадение из процесса» — скорее стереотип. Все женятся, у всех рождаются дети, а ребята продолжают играть — и играть хорошо. Мы очень рады за Жору и за его семью, а больше всех счастлив он сам. Теперь нужен хет-трик — как в семье, так и на поле», — рассказал Овчинников.

Напомним, в текущем сезоне Щенников отличился на поле уже трижды в матчах с «Рубином», «Спартаком» и «Янг Бойз».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА