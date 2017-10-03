Георгий Джикия: «Спасибо всему персоналу «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, что помогает игрокам восстанавливаться после каждого матча. Также футболист отметил, что у команды достаточно выходных.

«График, конечно, насыщенный, но я не жалуюсь. Если говорить о физической усталости и моей спортивной форме — огромное спасибо спартаковским медикам и всему персоналу клуба, который восстанавливает нас. К каждой игре мы подходим «свежими».

Морально тяжеловато, конечно, но я бы эту усталость назвал приятной. Несмотря на плотный график, ты испытываешь полное удовлетворение от того, что занят любимым делом. Честно говоря, выходные у нас чаще, чем многие думают. Буквально накануне приезда в сборную был свободный день, после игры с «Ливерпулем» дали отдохнуть. Нормальный рабочий режим», — заявил Джикия.

В текущем сезоне Георгий провел 10 матчей, в которых сумел забить один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: RT на русском